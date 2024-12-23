ألبانيا تُقرر غلق منصة تيك توك.. ورئيس الوزراء إيدى راما: قرار مدروس

محمد جمال

أكد رئيس الوزراء الألبانى، إيدي راما، اليوم الاثنين، أنَّ حكومته ستُغلق منصة "تيك توك" في البلاد، مُتحدثًا عن قرار مدروس بعناية ورافضًا أي طلب توضيح من جانب شبكة التواصل الاجتماعي هذه، حسبما ذكرت شبكة القاهرة الإخبارية.

وكان "راما" أعلن أن حكومته ستُغلق تيك توك اعتبارًا من بداية العام 2025، ما دفع المنصة إلى طلب توضيحات عاجلة من الحكومة الألبانية، وفق ما ذكر متحدث باسمها.

يأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على مقتل طالب يبلغ 14 عامًا، وإصابة آخر في عراك قرب مدرسة في تيرانا، إثر سجال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم المنصة فيما يتعلق بالحادث المأسوي المذكور، "لم نعثر على أي دليل على أن المنفّذ أو الضحية كانت لديهما حسابات على تيك توك، وتشير تقارير إلى أن مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الحوادث نُشرت على منصة أخرى، وليس على تيك توك".

وردّ رئيس الوزراء الألباني قائلًا: "إنَّ هذا القرار لم يكن رد فعل متسرعًا على حادثة واحدة" بل إنه "قرار مدروس بعناية اتخِذ بالتشاور مع أولياء الأمور في المدارس في كل أنحاء البلاد".