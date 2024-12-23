أخبار 24 ساعة.. محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسى الأول بالقاهرة
ننشر جدول امتحانات نصف العام لجميع الصفوف بمحافظة القاهرة
محافظ القاهرة يعتمد مواعيد وجداول امتحانات الترم الأول 2025
الصحة العالمية تطالب بتوفير 57 مليون دولار لدعم الاحتياجات الصحية في سوريا
تحذيرات من تحريف القرآن الكريم فى أداة الذكاء الاصطناعى الجديدة فى ماسنجر
جهاز حماية المستهلك يعلن تفاصيل إطلاق مبادرة لضبط منظومة التجارة الإلكترونية
المديريات التعليمية توجه بتصحيح امتحانات الترم الأول 2025 يوميا
وزارة الصحة: تقديم خدمات طبية لأكثر من 17 مليون مواطن فى القاهرة خلال 11 شهرا
المدارس تحدد حالات أداء الامتحانات والحرمان منه استعدادا لاختبارات الترم الأول
امتحانات الترم الأول.. التصدى للغش واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين