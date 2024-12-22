وزير التعليم العالى: الجامعات المصرية حققت تقدمًا كبيرًا على الساحة الدولية.. صور

محمد صبحى - تصوير خالد كامل

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن الجامعات المصرية حققت تقدمًا كبيرًا على الساحة الدولية، فقد نجحت العديد من الجامعات المصرية فى تحقيق قفزات فى العديد من التصنيفات الدولية، وحققت جامعة القاهرة طفرة فى التصنيفات الدولية، كوفى تصنيف شنغهاى لعام 2024وهو أحد أهم التصنيفات العالمية المرموقة، فقد تصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية تحقق المرتبة 301-400 عالميًا، لتتصدر الجامعات المصرية فى التخصصات مثل علوم الغذاء المرتبة 100–67 عالميًا وفى علوم الرياضات والبايوتكنولوجيا المرتبة 200–151 عالميًا وغيرها من التخصصات بهذا التصنيف مرتبة متقدمة.

وأضاف وزير التعليم العالى خلال كلمته بـ احتفالية عيد العلم ال 19 المنعقد الآن بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، حققت جامعة القاهرة فى تصنيف التايمز الصادر للعام تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية هذا التصنيف للعلوم البينية الصادر لأول مرة للعام 2024 لتحصد المرتبة 39 عالميًا. وتصدرت جامعة القاهرة فى مجال الكومبيوتر بمرتبة 300-251 عالميًا والمرتبة300عالميًا فى مجال الطب والصحة. كما حصدت جامعة القاهرة فى تصنيف الذى يعتمد على مبادئ الاستدامة للعام 2024 المرتبة 400–301 عالميًا، ووفى تصنيف QS حصدت جامعة القاهرة المرتبة 350عالميًا فى التصنيف العام والمرتبة 37 عالميًا فى تصنيف التخصصات العلمية بشكل مجمل وفى علوم الكومبيوتر المرتبة ١٤٩ وفى مجال الطب وحصدت المرتبة 192 عالميًا. وغيرها من التخصصات التى ظهرت جامعة القاهرة ضمن أعلى 200 جامعة دوليًا بهذا التصنيف. كما ظهرت فى المرتبة 370 عالميًا فى مبادئ الاستدامة.

وأكد وزير التعليم العالى، أن هذه الإنجازات لجامعة القاهرة والجامعات المصرية ليست فقط شهادة على جودة التعليم والبحث العلمى فى مصر، بل إنها دافع أيضًا لمزيد من العمل والجهد لتوسيع نطاق هذه النجاحات وتعزيز حضورنا على الساحة الدولية.



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (1)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (2)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (3)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (4)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (5)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (6)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (7)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (8)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (9)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (10)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (11)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (12)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (13)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (14)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (15)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (16)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (17)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (18)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (19)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (20)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (21)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (22)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (23)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (24)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (25)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (26)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (27)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (28)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (29)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (30)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (31)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (32)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (33)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (34)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (35)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (36)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (37)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (38)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (39)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (40)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (41)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (42)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (43)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (44)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (45)