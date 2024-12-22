نيران مشتعلة لـ 6 ساعات.. 20 سيارة إطفاء تحاول إخماد حريق مصنع بالعاشر.. صور

الشرقية فتحية الديب

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل مدينة العاشر من رمضان لمتابعة حادث الحريق الذى اندلع فى أحد مصانع الفوم.

ورصد اليوم السابع دفع قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بـ 20 سيارة إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ويتابع اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، يرافقه العميد تامر مباشر، مدير إدارة المرور، والمهندس علاء عبدالله، رئيس جهاز العاشر من رمضان، من موقع نشوب حريق في مصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، جهود قوات الحماية المدنية الجارية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.



الحريق



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حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان



حريق-مصنع-فوم-فى-العاش-من-رمضان