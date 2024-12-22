نتيجة كلية الشرطة.. اعرف مواعيد حضور الطلاب إلى الأكاديمية للدراسة

كتب محمود عبد الراضى

ينتظم الطلاب المقبولين بـ أكاديمية الشرطة في الدراسة فور إعلانهم بقبولهم بالكلية وإرسال رسائل نصية لهم تفيد مواعيد حضورهم للأكاديمية.

وتعلن أكاديمية الشرطة خلال أيام نتيجة قبول الطلاب بـ كلية الشرطة وقسم المتخصصين حيث تترقب أنفاس الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة لحظة الحسم، حينما تضيء هواتفهم برسائل القبول أو تتلقى آذانهم اتصالًا يحمل البشارة، هي لحظة تختزل شهورًا من الجهد والاختبارات التي تفصل بين الطموح والواقع، حيث لا مكان إلا للأفضل والأجدر.

من اختبارات القدرات التي تقيس الثقافة والمعلومات العامة، إلى اختبارات المقاس والقوام التي تزن التناسق بين الطول والوزن، مرورًا بالكشوف الطبية والنفسية، ووصولًا لاختبارات اللياقة البدنية والهيئة، يخوض الطلاب مشوارًا لا يخلو من التحديات، ولكل خطوة في هذا المشوار قواعدها الصارمة، بعضها يمنح حق الإعادة، والبعض الآخر لا يقبل سوى المحاولة الأولى، لكن الحلم يستحق كل هذا العناء، فكلية الشرطة لا تُعد مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي مصنع للرجال والنساء الذين يحملون على عاتقهم أمان المجتمع.

وبين أروقتها، لا يقتصر التعليم على القوانين الأمنية، بل يمتد ليشمل دراسات حقوق الإنسان ومهارات القيادة، مما يخلق خريجًا متكاملًا قادرًا على مواجهة تحديات العصر.

الوزارة، بقيادة اللواء محمود توفيق، حرصت على تيسير الرحلة للمتقدمين، من توفير كتيبات إرشادية إلى إتاحة منصات إلكترونية لمتابعة النتائج، جنبًا إلى جنب مع منافذ استخراج الوثائق المطلوبة.

وفي لجان القبول، تجتمع الجهود لتذليل العقبات وتقديم الدعم. التحاق الطالب بكلية الشرطة هو بداية رحلة مميزة، حيث تُوفر رعاية صحية ورياضية واجتماعية وثقافية للخريجين وأسرهم.

أما الهدف الأسمى، فهو إعداد "منتج أمني" يمتلك العلم والمهارة والالتزام، ليصبح درعًا يحمي الوطن وسيفًا يفرض سيادة القانون.

في ظل خططها الطموحة، تسعى كلية الشرطة إلى ترسيخ مكانتها كصرح إقليمي ودولي مرموق، حيث الجودة معيار، والتميز غاية، والانضباط أسلوب حياة.