محافظ الشرقية يكلف وكيل الصحة بتقديم الرعاية الكاملة لمصابى حادث الإقليمى

الشرقية - إيمان مهنى

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي حادث تصادم تريلا بأتوبيس 26 راكبا أعلى الطريق الإقليمي أمام كارتة الصنافين اتجاه بلبيس.

كما كلف المحافظ بضرورة إنهاء الإجراءات وسرعة إستخراج تصريح الدفن لحالات الوفاة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إلى أن حادث تصادم تريلا مع أتوبيس 26 راكب أعلى الطريق الإقليمي اتجاه بلبيس، أسفر عن إصابة 19 حالة ووقوع حالة وفاة واحدة حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات (بلبيس المركزي والسعديين والغندور بلبيس)، حيث تنوعت الإصابات ما بين جروح قطعية وكسور وكدمات وسحجات.

أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بعدم خروج المصابين إلا بعد تلقي العلاج وإجراء العمليات اللازمة ولحين تماثلهم للشفاء متمنياً لهم الشفاء العاجل، وداعياً المولي ان يتغمد فقيد الحادث بالرحمة والمغفرة.