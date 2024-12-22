محافظ الشرقية: السيطرة على حريق مصنع العاشر من رمضان دون وفيات

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذى نشب بمصنع الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد الدفع بعدد 18 سيارة إطفاء وخزانات مياه فضلا عن 8 سيارات إسعاف، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء وجارى حاليا أعمال التبريد الكلى لمكان نشوب الحريق.

ومن جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إلى أن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية كان يتابع منذ اللحظة الأولى مع جهاز مدينة العاشر من رمضان ورجال الحماية المدنية ووكيل وزارة الصحة تطورات الموقف أولا بأول حتى إخماد الحريق والتأكد من تقديم العلاج اللازم للحالات المصابة، لافتة إلى أن الحالات المصابة جراء الحريق بمصنع الفوم بلغت 16 حالة اختناق وإصابة، وتم نقل حالتين لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر وحالة للمستشفى الجامعى وحالة أخرى لمستشفى الغندور التخصصى بجانب تقديم الإسعافات الأولية لعدد 12 حالة بموقع الحريق.

يذكر أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية دون وقوع وفيات.