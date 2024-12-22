محافظ السويس يستقبل رئيسى المنطقة الجغرافية وجهاز تنمية التجارة الداخلية

السويس-صبرى غانم

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بمكتبه اليوم المهندس محمد عبد الله رئيس المنطقة الجغرافية بالسويس ورئيس مجلس ادارة شركة النصر للبترول بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والدكتور محمد البهواشي عضو مجلس ادارة شركة النصر للبترول.

وفي اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين المحافظة والمنطقة الجغرافية بما يساهم في تنمية وتطوير محافظة السويس وتقديم خدمات عامة لخدمة شعب السويس.

وتحدث المحافظ عن دور مبادرة الأمان والتوفير الخاصة بتاكسي الأجرة، مؤكدا أهمية إنشاء مراكز صيانة لسيارات الأجرة التأكسي وتطوير محطات الوقود وعمل مراكز خدمة لها لتوفير الزيوت المطلوبة وتركيب الغاز الطبيعي وقطع الغيار السيارات.

وأكد المحافظ ضرورة الإستفادة من مدارس التعليم الفني الصناعي في تدريب الطلبة، مشيرا إلي أن هناك مدرسة السويس الزخرفية بنين جاهزة لهذه التجربة التي ستقوم بتخريج طالب فني متميز لسد إحتياج سوق العمل.

وأكد رئيس المنطقة الجغرافية، أهمية التعاون المستمر مع محافظة السويس لخدمة المواطنين في مجالات مختلفة كمساهمة مجتمعية من المنطقة لشعب السويس.

وفى سايق آخر، استقبل اللواء طارق حامد محافظ السويس، الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والوفد المرافق لها وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، ومديري التخطيط العمراني والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصحي ومسئولي المرافق العامة لبحث عدد من الموضوعات المشتركة ومناقشة بعض الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة السويس في مجال التموين والتجارة الداخلية، في ضوء التعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة السويس.

في بداية اللقاء رحب محافظ السويس بزيارة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والوفد المرافق لها، مؤكدا أن إنشاء مشروعات لوجستية وسلاسل تجارية سيحدث نقلة نوعية تعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ توفر كافة السلع لأبناء محافظة السويس، بالاضافة الي توفير فرص عمل للشباب، كما أن أي مشروع يقام يساهم في رفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية.

كما بحث المحافظ مع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية دفع عجلة العمل لإنشاء منطقة تجارية لوجستية بالسويس والتأكيد علي حل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه العمل أهمها المرافق العامة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وطلب المحافظ إعداد جدول زمني للمشروعات التي تقام ومتابعة دورية لها والتنسيق مع كافة المرافق العامة لانجاز الأعمال.

وأكدت الدكتورة هبة السيد أن لدينا اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات إستثمارية تجارية علي مستوي المحافظات وعلي استعداد لتنفيذ اي مشروعات في مجال التموين والتجارة الداخلية على أرض محافظة السويس بما يعود بالنفع علي المواطنين.

واشار المحافظ إلي أن محافظة واعدة في الاستثمار في العديد من القطاعات المختلفة، وعلي استعداد لدعم العمل للمستثمرين الجادين ، لما تتميز به المحافظة من توافر كافة مقومات الاستثمار.