محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصة ويؤكد مراعاة ظروف كبار السن بالمراكز التكنولوجية

الدقهلية - شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، مدينة جمصة ومنطقة الشيخ زايد و15 مايو، والتقى عددا من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي بجمصة، وأكد على مدير المركز مراعاة ظروف كبار السن في تقديم وتلقي الخدمة والإسراع في تلبية الطلبات المقدمة، وأن يخصص شباكا لهم.

وخلال تفقده شوارع مدينة جمصة، كلف رئيس المدينة برفع مستوى النظافة وإعادة توزيع العمال والمعدات لضمان مستوى لائق من النظافة في كل المناطق والشوارع بالمدينة، مشددا على أهمية المتابعة اليومية لحالة النظافة والإشغالات على مدار الساعة.

كما تفقد محافظ الدقهلية منطقة الشيخ زايد و15 مايو، ووجه لمدير إدارة المواقف بمتابعة خطوط سير سيارات السرفيس فيها وإعادة تنظيم الموقف بما لا يضر أصحاب السيارات ويخدم المواطنين في سرعة التنقل، وكلف رئيس مدينة جمصة بتكثيف الإنارة بمنطقة الشيخ زايد وزيادة عدد الكشافات، مؤكدا أنه يسعى بكل جهد لتوفير مختلف الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال تشغيل مخبز الشيخ زايد بطاقة إنتاجية 10 آلاف رغيف يوميا، وكلف وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص وبدء التشغيل فورا، مؤكدا أنه لا مبرر لأي تأخير في تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين،كما شدد على سرعة الانتهاء من تطوير بوابات مداخل مصيف جمصة.