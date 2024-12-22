محافظ الإسماعيلية: لا تهاون مع المخالفين والمقصرين بانتهاك قوانين البناء

الإسماعيلية -صبرى غانم

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أنه لا تهاون لردع المخالفين والمقصرين بانتهاك القوانين الخاصة بالبناء، لما يترتب عنها من أضرار تعود على المجتمع وعلى المواطن، مشيرًا إلى أن الحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية، والحفاظ على هيبة الدولة، وكذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

واستمرارًا للجهود التي تبذلها الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية والمتابعة الميدانية المستمرة لرصد مخالفات البناء والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، حرصًا على حق الدولة وحق المواطنين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بتنفيذ إزالة فورية لمبنى من الطوب البلوك، على مساحة 100 متر، بعزبة الكرايم وتمت الإزالة بمعدات قرية أبو صوير البلد، وتمت الإزالة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بأبوصوير وحماية الأراضي الزراعية بالجمعية الزراعية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الأحد، بتنفيذ إزالة فورية لحجرة غير مكتملة البناء، على مساحة 20 متر، بعزبة منشية عصمت.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، تنفيذ إزالة فورية لسور (بناء بدون ترخيص)، على مساحة 75متر، بقرية أبوعاشور.

وفي حي ثان مدينة الإسماعيلية، تم تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية لسقف الدور السابع علوى بدون ترخيص بشارع الدقهلية والمدارس بمنطقة عرايشية مصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات السالف ذكرها.

وتابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم7 حتى 27 ديسمبر الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد اليوم الأحد، تنفيذ 22 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 20 قيراطًا ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ إزالة لعدد 22 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية على مساحة 20 قيراطًا، بولاية الزراعة عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

الجدير بالذكر، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024، والمرحلة الثانية من 9 حتى 29 نوفمبر والمرحلة الثالثة من 7 حتى 27 ديسمبر الجاري.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.