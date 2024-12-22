محافظ أسوان: استمرار عجلة العمل لإعادة الانضباط والشكل الجمالى

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مواصلة دوران عجلة العمل لإعادة الإنضباط والشكل الجمالى للشارع الأسوانى ، وخاصة فى المدن السياحية ، وهو الذى يتوازى مع استمرارية مرحلة التقييم لكافة القيادات المحلية.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع مع رؤساء المراكز والمدن بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد.

وأشار إسماعيل كمال، إلى أننا جميعاً كجهاز تنفيذى وممثلين للحكومة نعمل لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق رضا المواطن من خلال التركيز على 3 محاور أساسية تتمثل فى المعاملة الطيبة، وتلبية مطالبه واحتياجاته وفقاً للإمكانيات المتاحة وفى إطار القانون، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والزائرين.

وشدد، على ضرورة مواصلة عقد اللقاءات الجماهيرية لرؤساء المراكز والمدن مع المواطنين للإستماع لمطالبهم ومشاكلهم وشكاوهم، لسرعة وضع الحلول الفورية لها، مع زيادة التوعية لديهم بالتأكيد على أهمية استمرار جبهتنا الداخلية قوية للحفاظ على وطننا الغالى مصر، وتحقيق المزيد من التكاتف والتماسك لمواجهة التحديات التى يشهدها الوضع الإقليمى بشكل عام.

وخلال الاجتماع تدخل محافظ أسوان بالوزارات والجهات المعنية والمختصة لوضح حلول عاجلة لبعض المشاكل العامة التى طرحها مسئولى المحليات، وهو ما سيساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ، مقدماً شكره لكافة القيادات المحلية لما يبذلونه من جهود بكل تفانى وإخلاص، وهو ما يتطلب فى نفس الوقت تكثيف العمل خلال المرحلة الحالية من أجل النهوض بهذه المحافظة العريقة التى تستحق الكثير والكثير ، وبما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.