محافظة الإسكندرية: صيانة سور الكورنيش بمنطقة "كامب شيزار" و"الشاطبى"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، أن الأعمال التي تتم الآن بسور الكورنيش تأتى فى إطار عملية الصيانة السنوية بعد تدهور حالة السور القديم وصدأ حديد التسليح بداخله بفعل عوامل التعرية والتغيرات المناخية.

ويقوم جهاز تعمير الساحل الشمالي الآن باستكمال بناء السور الجديد بمنطقة كامب شيزار والشاطبي كالذي جري إنشاؤه الفترة الماضية بمواصفات مقاومة للتغيرات المناخية وتتحمل ظروف الطقس السيء بداية من منطقة المنتزه وحتي منطقة المحروسة ضمن أعمال توسعة طريق الكورنيش.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين بعدم الانصياع وراء حملات التشكيك ونشر الشائعات المغرضة وتناشد المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها.

وفى سياق آخر، شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على الاستجابة السريعة لمطالب وشكاوى المواطنين الخاصة برفع كفاءة منظومة رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها.

وكلف محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بسرعة الانتهاء من ترميم فواصل كوبري أبو سليمان بمحور المحمودية الحارة البحرية كحل سريع لمنع إعاقة الحركة المرورية على الكوبري.

كما وجه محافظ الإسكندرية مديرية الطرق بسرعة العمل على رفع كفاءة البازلت بين قضبان الترام أمام بوابة عمود السواري، حيث أنه من المقرر رفع كفاءة البازلت بين قضبان الترام بطول 500 متر من عمود السواري وحتى المحمودية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي يتم فيه الآن تنفيذ الخطة الاستثمارية المدرجة للعام الحالي لرصف الطرق بجميع أحياء محافظة الإسكندرية.