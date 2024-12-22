طقس الخليج.. توقعات بسقوط أمطار على الإمارات ومائل للبرودة فى الكويت

أحمد علوى

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الأحد غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر.



وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة 07:46 الجزر الأول عند الساعة 10:54 والجزر الثاني عند الساعة 23:55، وفي بحرعمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والثاني عند الساعة 02:55 والجزر الأول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:51.



وفى الكويت، يكون الطقس اليوم مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

وفى المساء، بارد إلى شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .