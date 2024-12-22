اليوم السابع
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طالبان من سوهاج يحصدان المركز الأول بمسابقة المنتدى الأفروأسيوي للابتكار

الأحد، 22 ديسمبر 2024 08:31 م
طالبان من سوهاج يحصدان المركز الأول بمسابقة المنتدى الأفروأسيوي للابتكار الطالبان الفائزان
سوهاج – محمود مقبول

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حصد الطالبان شارل ديفيد ثروت عوض وكاراس ديفيد ثروت عوض من محافظة سوهاج المركز الأول في مسابقة المنتدى الأفرواسيوي للابتكار والتكنولوجيا، التي أُقيمت في الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث نافس الطالبان مع أكثر من 265 فريقًا من 7 دول عربية وأجنبية، وقدما مشروعًا مبتكرًا حول التنمر الإلكتروني عبر موقع إلكتروني، مما أظهر قدراتهما المتميزة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وفي مسابقة أخرى، أضاف طلاب سوهاج إنجازًا جديدًا في مسابقة المركز القومي لثقافة الطفل التابعة لوزارة الثقافة، حيث فاز ماكاريوس بولس شوقي متياس بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مجال الرسم على مستوى الجمهورية، كما حصل زميله ياسين حسني محمد عبد العال على المركز الثاني والميدالية الفضية في نفس المسابقة.

تعكس هذه النجاحات المستمرة التفوق والابتكار الذي يحققه طلاب سوهاج في العديد من المجالات، مما يسهم في رفع مكانة المحافظة على المستويين الوطني والدولي. وتؤكد هذه الجوائز على التزام الطلاب بتطوير مهاراتهم والمشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية.

تُظهر هذه النجاحات المستمرة التفوق الكبير الذي يحققه طلاب سوهاج في العديد من المجالات، مما يسهم في رفع مكانة المحافظة على المستوى الوطني والدولي، كما تعكس هذه الإنجازات رغبة الطلاب في تطوير مهاراتهم والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، مما يساهم في تعزيز صورة سوهاج كمدينة حاضنة للابتكار والتفوق العلمي.

الطالبان الفائزان
الطالبان الفائزان

 

ميدالية الفوز
ميدالية الفوز






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