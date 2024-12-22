شركة فرنسية للوقود النووى تبدأ إجراءات تحكيم ضد النيجر

أحمد علوى

ذكرت شركة أورانو الفرنسية للوقود النووي إنها بدأت إجراءات تحكيم ضد النيجر بعد أن سحبت النيجر رخصة التعدين لشركة إيمورارين التابعة لأورانو .



وأشار موقع " سي إن بي سي " إلى أن حكومة النيجر كثفت الضغط في الأشهر الأخيرة على المستثمرين الأجانب.

وقالت شركة أورانو إن النيجر كانت قد ألغت تصريح التعدين لإيمورارين وفي الشهر التالي الغت وحدة غوفي إكس الكندية لليورانيوم كما تم أيضًا الغاء حقها في تطوير مشروع يورانيوم في النيجر.



واوضحت أورانو - بحسب الموقع - إن السلطات في النيجر سيطرت على منجم سومير لليورانيوم.



يشار الى ان النيجر تمثل حوالي 4٪ من الإنتاج العالمي من اليورانيوم وهو الوقود الأكثر استخدامًا على نطاق واسع للطاقة النووية.