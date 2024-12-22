زلزال فى جنوب أفريقيا.. والجيولوجيون يحذرون من أنشطة التعدين العميقة

كتبت: هناء أبو العز

استيقظ سكان كيب الشمالى، فى جنوب أفريقيا على صدمة صباح يوم الأحد، حيث تحدثت تقارير عن وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر بالقرب من بلدة براندفلي.

ويؤدى النشاط الزلزالى بهذا الحجم عادة إلى حدوث اهتزازات متوسطة إلى خفيفة.

وذكر المركز الألمانى لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت شدته 5.48 درجة ضرب جنوب إفريقياـ وأن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات أو أضرار بالممتلكات.

وتاريخيا، لم تشهد جنوب أفريقيا زلازل بقوة عالية، لكن الجيولوجيين يحذرون من أن البلاد ليست محصنة ضد الزلازل الأكبر، وخاصة مع أنشطة التعدين العميقة.

ونشر المركز أنه ربما شعر الناس فى أجزاء من غرب جنوب أفريقيا، بما فى ذلك كلانويليام، باهتزازات خفيفة إلى متوسطة، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة للزلزال، وقد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى تتمكن السلطات من إجراء تقييمات شاملة للأضرار، وخاصة فى المناطق النائية. ومن المحتمل حدوث توابع فى الأيام المقبلة.

وقد يغلق المسؤولون البنية التحتية للنقل مؤقتًا فى منطقة الزلزال للتحقق من الأضرار، كما قد تحدث اضطرابات طفيفة أثناء عمليات الإغلاق، ولكن من المرجح أن تستأنف الخدمة بسرعة إذا لم يتم العثور على أى ضرر، ومن الممكن حدوث انقطاع فى المرافق، وخاصة بالقرب من مركز الزلزال.