رئيس جامعة قناة السويس يتفقد لجان الامتحانات العملية بكلية الزراعة

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد لجان الاختبارات العملية لمقرر "المكافحة الحيوية"، حيث يؤدي الامتحانات 40 طالبًا وطالبة من الفرقة الرابعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا المقرر يتم تدريسه من قِبَل الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة وأستاذ المكافحة الحيوية، والدكتور عوض سرحان، الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الامتحانات العملية تمثل جزءًا أساسيًا في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها تسهم في تعزيز قدرات الطلاب على تطبيق المعارف النظرية بشكل عملي، بما يهيئهم لمتطلبات سوق العمل في القطاع الزراعي.

وأشاد "مندور" بجهود أعضاء هيئة التدريس في تنظيم الامتحانات وفق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، مشددًا على أهمية صقل مهارات الطلاب لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.

رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أكد أن هذه الجولات التفقدية تهدف إلى ضمان الالتزام بالإجراءات التنظيمية والمعايير الأكاديمية بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح أن الكلية تعمل على توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، بما يعزز من تركيزهم وأدائهم.

وكان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، الذي أكد أن الكلية تسعى دائماً للارتقاء بمستوى التعليم العملي وتقديم الدعم اللازم للطلاب في كافة المراحل الدراسية.

وأضاف أن الامتحانات تُجرى في أجواء من التنظيم والالتزام بفضل التعاون المثمر بين أعضاء هيئة التدريس والإداريين، مشيراً إلى أن الكلية حريصة على تهيئة الظروف المناسبة للطلاب لأداء الاختبارات بكل سهولة ويسر.

كما استقبل الجولة الدكتور إيهاب ربيع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي الشرباصي، رئيس قسم وقاية النبات، والدكتور محمد عبد الهادي، مدرس المكافحة الحيوية.

تجدر الإشارة إلى أن الامتحانات العملية بكلية الزراعة بدأت يوم 14 ديسمبر وتستمر حتى 25 ديسمبر، حيث يؤديها 750 طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى، و600 طالب وطالبة بالفرقة الثانية، و62 طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة بقسم وقاية النبات، في أجواء تضمن تطبيق الخطة الزمنية الموضوعة للامتحانات.