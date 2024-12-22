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جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لأولى وثانية ثانوى 2025 بالقاهرة

الأحد، 22 ديسمبر 2024 11:48 م
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لأولى وثانية ثانوى 2025 بالقاهرة طلاب الثانوية
كتب سيد الخلفاوى

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يؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، بداية شهر يناير القادم، حيث تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادله من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام 2024،2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 2025/1/11 اللغة الأجنبية الأولي

الأحد 2025/1/12 الرياضيات

الإثنين 2025/1/13 التاريخ

الثلاثاء 2025/1/14 اللغة العربية

الأربعاء 2025/1/15 علوم متكاملة

الخميس 2025/1/16 الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة الأدبية) الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 2025/1/11 - اللغة العربية - ثلاث ساعات

الأحد 2025/1/12 - الرياضيات

الإثنين 2025/1/13 - الجغرافيا

الثلاثاء 2025/1/14 - اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء 2025/1/15 – التاريخ

الخميس 2025/1/16 - علم النفس

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة العلمية) الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

 

السبت 2025/1/11 - اللغة العربية

الأحد 2025/1/12 - رياضيات (بحتة) - رياضيات (تطبيقية)

الإثنين 2025/1/13 - الكيمياء

الثلاثاء 2025/1/14 -  اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء 2025/1/15 - الفيزياء

الخميس 2025/1/16- الأحياء

جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

الامتحان يعقد أثناء اليوم الدراسي خلال الحصة الرابعة والخامسة

الخميس 2-1-2025  - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية

الأحد 5-1 2025 - مستوى رفيع ورقة أولى - مستوى رفيع ورقة ثانية

الخميس 9-1-2025  - التربية الدينية - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات

 

جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

الخميس 2025/1/2 - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات - التربية الدينية

الأحد 2025٥/1/5 - مستوى رفيع ورقة أولى - مستوى رفيع ورقة ثانية

الخميس 2025/1/9 - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية

الامتحان يعقد أثناء اليوم الدراسي خلال الحصة الرابعة والخامسة

2 ثانوي ادبي
2 ثانوي ادبي

 

2 ثانوي علمى_1
2 ثانوي علمى_1

 

2 ثانوي مواد لا تضاف للمجموع
2 ثانوي مواد لا تضاف للمجموع

 

اولى ثانوي
اولى ثانوي

 

اولي ثانوي لا تضاف للمجموع
اولي ثانوي لا تضاف للمجموع

 

 







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