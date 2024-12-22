جامعة المنوفية تحتفل بعيدها الـ48.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن الاحتفال بعيد الجامعة هذا العام سيكون بشكل مؤسسي على مدار يومين، الأربعاء 25 ديسمبر، ويوم الأحد 29 ديسمبر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع النظري للكليات في الساعة العاشرة صباحا.

وأعلن رئيس الجامعة، أن فعاليات اليوم الأول تتضمن تكريم أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن الستين، وأسر أعضاء هيئة التدريس ممن توفوا أثناء الخدمة، والحاصلين على جوائز، وقيادات العمل الإداري، والحاصلين على درجتي الدكتوراة والماجستير من أعضاء الهيئة المعاونة، إلى جانب تكريم أوائل الطلاب بالكليات، مشيرا إلى أن فعاليات اليوم الثاني للاحتفال تشمل تكريم الإدارات الفائزة بجوائز التميز البيئي، والعاملين ممن توفوا أثناء الخدمة، والعاملين ممن بلغوا سن المعاش، وتكريم الحاصلين على درجة الدكتوراة من الجهاز الإداري.

وأكد القاصد، حرص الجامعة على تكريم أبنائها المتميزين والمتفوقين، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم لبذل المزيد من العمل والجهد لرفعة الجامعة والنهوض بالدولة المصرية، إلى جانب تكريم منسوبي الجامعة ممن بلغوا سن الستين أو توفوا أثناء الخدمة إيمانا من الجامعة بالوفاء والعرفان لأبنائها.

كما توجه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بخالص التهنئة القلبية لجميع منتسبي الجامعة وأهالي المحافظة بهذه المناسبة متمنيا للجامعة والمحافظة المزيد من التطور والازدهار وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يشهد وطننا الغالي علي يديه رخاءً ومنجزات في كافة المجالات.