بوتين: مستعدون لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة دون المساس بمصالح روسيا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، أن روسيا مستعدة لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ولكن دون المساس بمصالح روسيا.

وقال بوتين في مقابلة صحفية ردا على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة - : "من الممكن أن نفعل كل شيء بناء على الرغبة، لم نتخل أبدا عن هذه الرغبة".

وأكد الرئيس الروسي أن كل شيء يتغير في العلاقات الدولية والمصالح فقط تبقى ثابتة، وفي هذه الحالة "مصالح روسيا وشعبها".

وأضاف بوتين: "إذا رأينا أن الوضع يتغير بطريقة تجعل هناك فرص وآفاق لبناء علاقات مع دول أخرى، فنحن على استعداد لذلك،إنها ليست مسألة تتعلق بنا بل هي مسألة تتعلق بهم، ولكن يجب أن يكون هذا دون المساس بمصالح الاتحاد الروسي".