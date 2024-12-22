المناطق الصناعية بالدقهلية تقود مصر للعالمية.. تعرف عليها

الدقهلية ـ شريف الديب

تهتم الدولة المصرية بالإنتاج الصناعي، وتعد له أولوية خاصة كونه قطاعا من قطاعات التقدم والذي يساعد بالنهوض بالبلاد، بالإضافة إلى انه يقوم بتوفير فرص عمل عديدة لكل الشباب.

وتعتبر محافظة الدقهلية واحدة من أهم المحافظات الصناعية في مصر، حيث تضم العديد من المناطق الصناعية التي تلعب دوراً حيوياً في تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للسكان المحليين. تتميز هذه المناطق بتوفير بيئة ملائمة للاستثمار الصناعي وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المختلفة.

من بين المناطق الصناعية الرئيسية في محافظة الدقهلية نجد، المنطقة الصناعية بجمصة التى أنشأت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 1997 لتخصيص مساحة 727 فدانا جنوب غرب جمصة.

وتم الانتهاء من ترفيق 4 مراحل بإجمالى استثمارات 438 مليون جنيه، وقد بلغ عدد المصانع به 458 مصنع بواقع 405 مصانع مكتملة الإنشاء، و53 مصنعا تحت الإنشاء وتضم أنشطة المصانع "غذائية – ورقية – أخشاب – كيميائى – نسيج – أعلاف – معدنى – كهربية – أدوية– مواد بناء– خفيفة"، بعض هذه المصانع يقوم بتصدير المنتجات لبعض الدول الأوروبية والعربية والأفريقية.

ويلغت المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة بلغت 108 أفدنة بإجمالى 197 قطعة أرض صناعية، وجارى الانتهاء من ترفيقها وتم تخصيص عدد 34 قطعة وجارى تخصيص باقى القطع.

وتعد منطقة جمصة الصناعية، واحدة من أقدم المناطق الصناعية في الدقهلية، وتضم مجموعة متنوعة من الصناعات مثل النسيج والأثاث والغذائية والكيماويات.

وتأتي المنطقة الصناعية بالعصافرة شمال محافظة الدقهلية، ثاني المناطق وتشتهر بتوفير فرص عمل في صناعة الملابس والمنسوجات والأثاث، واللوحات الكهربائية وتخدم المنطقة المحيطة به.

المنطقة الصناعية فى تمي الامديد، وهي تحت الانشاء وتم تخصيص المساحة والتى بلغت 18 فدانا، ولكن بيتم فحصها من قبل هيئة الآثار تمهيدا لخروجه من الهيئة استعداد لتنفيذ المشروع عليه.

وبهذه الطريقة، يمكن لمناطق الصناعية في محافظة الدقهلية أن تلعب دوراً أكبر في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وفي مصر بشكل عام.

تلعب هذه المناطق دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، كما تعمل على تحسين مستوى الحياة في المنطقة وزيادة الإنتاجية الصناعية.