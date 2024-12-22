المفوضية الأوروبية تبحث اعتماد إنشاء محطة جديدة للطاقة النووية في بولندا

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تبحث المفوضية الأوروبية قرار بولندا بدعم الشركة المملوكة للدولة في بناء محطة جديدة للطاقة النووية في لوبياتو-كوبالينو كما بدأت المفوضية تحقيقا بعد إبلاغها بالقرار في سبتمبر 2024.



وقالت منصة "ريج زون" للنفط والغاز، أن المحطة من المقرر أن تدخل الخدمة في عام 2030 لتوصيل ما يصل إلى 3750 ميجاوات من الكهرباء لشبكة الكهرباء..مضيفة أن إجمالي الاستثمار في المشروع يقدر بنحو 46.6 مليار دولار.



وأشارت إلى أن المحطة ستعمل على تعزيز أمن إمدادات الكهرباء لبولندا والدول المجاورة لها والمساعدة في إزالة الكربون من قطاع الطاقة وتنويع مزيج الطاقة في بولندا.



ويحتاج الدعم العام الذي تخطط بولندا لمنحه لأول محطة للطاقة النووية لديها إلى تقييم من قبل المفوضية للتأكد من أنه يتماشى مع قواعد مساعدات الدولة التي تهدف إلى الحفاظ على المنافسة داخل السوق الداخلية.



ووفقًا لقواعد المنافسة، ستقوم المفوضية أيضًا بتقييم التأثير على سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي.