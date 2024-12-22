الكويت ترسل طائرة إغاثة جديدة إلى لبنان

أ ش أ

أقلعت اليوم الأحد الطائرة الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي؛ متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها 31 طنا من المساعدات الإغاثية المتنوعة للبنان ضمن حملة (الكويت بدها سلامتكم).



تأتي هذه الحملة التي أطلقتها السفارة اللبنانية لدى الكويت بالتنسيق والتعاون مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لمساعدة لبنان بعد تعرضهم للعدوان الإسرائيلي الذي نتج عنه تهجير ما يتجاوز مليون شخص.



وأكد القائم بأعمال السفارة اللبنانية أحمد عرفة - في تصريح عقب الإقلاع - أن الكويت من طلائع الدول التي تتصدى لإغاثة الشعوب المنكوبة حول العالم بتوجيهات القيادة السامية وتعاون الجهات الرسمية والهيئات والجمعيات الخيرية والمجتمع الكويتي.



وقال إن الشعب اللبناني - الآن - بأمس الحاجة للمساعدات الانسانية العاجلة لا سيما مع تهجير عدد كبير وغياب الاستقرار هناك، مبينا أن المساعدات تم اختيارها بالتنسيق بين السفارة اللبنانية لدى الكويت ووزارة الصحة اللبنانية لتحديد أبرز الاحتياجات اللازمة والعاجلة لدعم القطاع الصحي والإسهام في سد النواقص.



وأوضح أن المساعدات الطبية تتضمن أدوات لعلاج حالات الكسور ومعالجة الجروح والحروق؛ علاوة على مساعدات خاصة لتعزيز صحة الطفل والأم لافتا إلى أن السفارة اللبنانية تعمل على إيصال المساعدات لمستحقيها عبر التعاون مع الجهات الرسمية الكويتية.