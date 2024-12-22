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اليوم السابع
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القوات البحرية توقع عقد إتفاق مع إدارة الهيدروجرافيا البحرية الفرنسية

الأحد، 22 ديسمبر 2024 02:05 م
القوات البحرية توقع عقد إتفاق مع إدارة الهيدروجرافيا البحرية الفرنسية القوات البحريه
كتب زكى القاضى

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فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية لدعم وتعزيز قدرات القوات البحرية، وقعت شعبة المساحة البحرية المصرية عقد إتفاق تقنى مع إدارة الهيدروجرافيا البحرية الفرنسية (SHOM) فى مجالات الملاحة والهيدروجرافيا البحرية، وذلك بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

يهدف الإتفاق إلى بحث سبل تبادل المعرفة والخبرات فى مجالات الهيدروجرافيا وعلوم المحيطات، وإستكشاف فرص التعاون المستقبلى بين شعبة المساحة البحرية وإدارة الهيدروجرافيا الفرنسية لتعزيز القدرات العملية لكلا الطرفين، وتطبيق إطار العمل الخاص بالمنظمة الهيدروجرافية الدولية والذى يمثل نقلة نوعية فى تطوير خدمات الملاحة والمساحة وأعمال المسح البحرى بما يحقق توطين التكنولوجيا وصناعة الخرائط الرقمية والبحرية وفقاً للمستويات الدولية، ويعزز المصالح المشتركة ويدعم القدرات لكافة الأنشطة البحرية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة.


 







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