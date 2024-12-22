اليوم السابع
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السيدة انتصار السيسى تتوجه بالشكر والاعتزاز للمتطوعين فى الهلال الأحمر المصرى

الأحد، 22 ديسمبر 2024 05:58 م
السيدة انتصار السيسى تتوجه بالشكر والاعتزاز للمتطوعين فى الهلال الأحمر المصرى السيدة انتصار السيسى
كتب محمد الجالى

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توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري.

وكتبت السيدة انتصار السيسى- عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-:"كل الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري، الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإنسانية هي أسمى القيم التي تجمعنا.. كما أتقدم بالشكر أيضا للقائمين على مبادره “بإيدك تنقذى حياة” التي تجسد روح التضامن والعطاء وتساهم بشكل فعّال في إنقاذ الأرواح ونشر الوعي الصحي".

 

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السيدة انتصار السيسى

 
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السيدة انتصار السيسى

 
 
 
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السيدة انتصار السيسى

 

 







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السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي

الهلال الاحمر المصري

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