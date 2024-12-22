الجولانى لجنبلاط: سوريا لن تتدخل "بشكل سلبى" فى لبنان

وكالات

قال قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، إن سوريا لن تتدخل بشكل سلبي في لبنان على الإطلاق، وإنها ستكون سنداً له.

وأضاف الجولاني، خلال لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط أن سوريا دخلت مرحلة جديدة و"سنبتعد عن الثأر".

وقال الجولاني إن "سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج، وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبياً".

وأعرب عن أمانيه بعلاقات استراتيجيّة مع لبنان و"تاريخ جديد".

وأضاف الجولاني أن "سوريا تقف على مسافة واحدة من الجميع وستحترم سيادة لبنان واستقراره الأمني".

بينما قال جنبلاط إنه يجب التوجه إلى المحكمة الدولية لملاحقة نظام بشار الأسد.