الاقتصاد الأرجنتينى يحقق نموا مفاجئا فى أكتوبر ويعزز إشارات التعافى

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حقق الاقتصاد الأرجنتيني نموا تجاوز التوقعات في أكتوبر، مدفوعا بتحسن الأجور وانخفاض معدل الفقر؛ ما يعكس إشارات إيجابية على التعافي بعد الركود العميق الذي شهدته البلاد هذا العام، إذ أظهرت البيانات الحكومية نمو الاقتصاد بنسبة 0.6% خلال أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، متجاوزا تقديرات الاقتصاديين الذين توقعوا نموا بنسبة 0.2% فقط.



وذكرت وكالة "بلومبرج" أن الأجور شهدت ارتفاعا بنسبة 4.6% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، لتتجاوز معدل التضخم الشهري للمرة السابعة على التوالي بعد أن كانت الزيادات السعرية قد أثرت بشدة على القوة الشرائية للمواطنين في وقت سابق من العام، في حين تراجعت الأنشطة الاقتصادية بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



وأسهمت قطاعات التعدين والتمويل والزراعة في تحقيق نمو سنوي خلال أكتوبر، بينما شهدت قطاعات البناء والتصنيع انخفاضا.



وبالإضافة إلى نمو الأجور، ارتفع التوظيف بشكل طفيف، حيث أظهرت البيانات انخفاض معدل الفقر إلى أقل من 39% من السكان في الربع الثالث، بعد أن تجاوز 54% في بداية العام.



يأتي تعافي الاقتصاد في الأرجنتين بعد خروجها من الركود في الربع الثالث من العام، مدفوعا بالإنفاق الاستثماري وإنفاق المستهلكين والصادرات؛ ما يظهر إشارات إيجابية بعد ركود عميق تفاقم بفعل السياسات التقشفية للرئيس خافيير ميلي.



ويتوقع الاقتصاديون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال العام الجاري، على أن يعاود النمو بنسبة 4.2% في عام 2025.