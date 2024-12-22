الأمم المتحدة: إعصار تشيدو يدمر 39 ألفا و133 منزلا في موزامبيق

كتبت ـ هند المغربي

قال تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إن إعصار تشيدو في موزامبيق تسبب في تدمير 39,133 منزل وتضرر 13,343 أخرى، مما ترك العديد من الأسر دون مأوى، فيما أدت الأضرار التي لحقت بـ 49 منشأة صحية إلى تعطيل تقديم الخدمات، في حين أدت الأضرار التي لحقت بأنظمة المياه إلى ترك العديد من المجتمعات بدون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة، مما زاد من مخاطر تفشي الأمراض.

وأضاف التقرير الأممي، أنه تأثر بالدمار الذي سببه الإعصار ما يقدر بنحو 65 ألفا و282 أسرة بما يعادل 329 ألفا و510 أشخاص في مقاطعات كابو ديلجادو ونامبولا ونياسا.

ولفت التقرير الأممي، إلى أنه تستمر جهود الاستجابة مع قيام العاملين في المجال الإنساني بتعبئة المساعدات لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية، مشيرا إلي أن التحديات مثل القدرات المفرطة والمخزونات المتناقصة تعوق توسيع نطاق المساعدات.



