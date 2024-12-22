الأقصر تشهد أول ملتقى لتسويق الخضر والفاكهة المجففة الثلاثاء المقبل

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر الثلاثاء القادم 24 ديسمبر، ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة، والذي يقام تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبالشراكة مع سفارة اليابان، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم، وتنطلق فعالياته في تمام الساعة العاشرة صباحا وتمتد حتى الخامسة عصرًا.

ويشارك في الملتقى أكثر من 100 مشارك يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، والتجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي.

كما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والاستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.

ويهدف الملتقى إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواجا اقتصاديا وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات، كما يقام على هامش الملتقي معرض للشركات والذي تعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المُجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.