استهداف مصر لن ينتهى.. رسائل الرئيس السيسى خلال زيارته لأكاديمية الشرطة (إنفوجراف)

رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لمقر أكاديمية الشرطة، إذ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه علينا الحذر وعملية الشر والاستهداف لمصر لن تنتهي، مضيفا: " علينا الحذر جدا جدا جدا.. عملية الشر والاستهداف فى مصر لن ينتهي.. أي أمة فى الدنيا درعها ناسها.. مش الجيش والشرطة بس.. الجيش والشرطة جزء من الشعب.. درع الدولة شعبها". ونستعرض في هذا الإنفوجراف التالى أبرز رسائل الرئيس السيسي.



رسائل مهمة للرئيس السيسى خلال زيارته أكاديمية الشرطة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نواجه حجما كبيرا جدا من الشائعات والأكاذيب ولن تتوقف، مضيفا: الخطة اللى اتعملت مع دولنا كانت خطة جديدة علينا من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فى تحريك الدنيا.. فيه حجم كبير قوي من الشائعات والأكاذيب".



رسائل مهمة للرئيس خلال زيارته أكاديمية الشرطة

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "هناك كذب بشكل كبير، وكفاءة الكذبة أن يكون فيها جزء حقيقي ويتحط عليها جزء آخر لتعظيم الضرر من الحتة الحقيقية، دي خطط وشغل لن ينتهى".