أسعار اللحوم اليوم الأحد 22-12-2024 بمراكز ومدن محافظة الغربية

الغربية ـ محمد طارق

شهدت أسواق ومحال بيع اللحوم اليوم الأحد 22-12-2024، استقرارا ملحوظا في بيع اللحوم بجميع أنواعها سواء بلدي صغير أو كبير أو مستورد، وسط إقبال المواطنين على الشراء.



وفي هذا الصدد، ننشر أسعار اللحوم داخل أسواق ومحال الجزارة بمراكز ومدن المخافظة، حيث سجل سعر كيلو اللحم البلدي الصغير من 330 إلي 350 جنيها بمختلف المحال، وسجل سعر كيلو اللحم البلدي الكبير 260 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكبدة 360 جنيهاً، وسجل سعر كيلو اللحم البلدي السوداني 285 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو اللحم الضاني 380 جنيها.

كما أطلقت مبادرة حياة كريمة منافذ متحركة لبيع اللحوم بجميع قري ومراكز المحافظة، حيث تم بيع كيلو اللحم البلدي المجمد بسعر 210 جنيهات، وكيلو الكبدة البلدي المجمد بسعر 210 جنيهات.