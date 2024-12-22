أخبار مصر.. بدء تلقى طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية وحتى 2 يناير

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها بدء وزارة التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات التقديم لمشرفى رحلة حج الجمعيات الأهلية وحتى 2 يناير المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولى

اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.

الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة للمتخصصين والثانوية العامة خلال أيام

تعلن أكاديمية الشرطة خلال أيام نتيجة قبول الطلاب بكلية الشرطة وقسم المتخصصين، حيث تترقب أنفاس الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة لحظة الحسم، حينما تضيء هواتفهم برسائل القبول أو تتلقى آذانهم اتصالًا يحمل البشارة، هي لحظة تختزل شهورًا من الجهد والاختبارات التي تفصل بين الطموح والواقع، حيث لا مكان إلا للأفضل والأجدر. المديريات التعليمية توجه بتصحيح امتحانات الترم الأول 2025 يوميا أكدت المديريات التعليمية والإدارات على أنه تم الانتهاء من تجهيز أعمال لجان النظام والمراقبة لكل مدرسة استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، كما تم تجهيز كنترولات الشهادة الإعدادية. وزارة الصحة: تقديم خدمات طبية لأكثر من 17 مليون مواطن فى القاهرة خلال 11 شهرا أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية فى محافظة القاهرة لـ 17 مليونا و278 ألفاً و216 مواطنا منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية «مصر 2030». وزارة التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، تلقى طلبات التقديم لمشرفى رحلة حج الجمعيات الأهلية وحتى 2 يناير المقبل، على الموقع الإلكترونى للمؤسسة www.hijjfoundation.com، بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها المرشح والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية. بابا الفاتيكان يدين العدوان الإسرئيلى: قصفوا الأطفال.. إنها وحشية وليست حربا أدان بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، وحشية الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة الذى أدى إلى استشهاد 7 أطفال من عائلة فلسطينية، وقال إنها "وحشية وليست حربا". اليوم.. آخر موعد لسداد الرسوم للفائزين بحج القرعة 2025 تنتهى اليوم الأحد، فترة سداد تكاليف حج القرعة، حيث يمكن سداد المبلغ الإجمالى وقدره 220,300 جنيه مصرى عبر فروع البنوك الوطنية (الأهلى، مصر، القاهرة)، وكذلك مكاتب البريد المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية. مصرع 4 أشخاص إثر تحطم مروحية فى تركيا أعلنت تركيا مصرع 4 أشخاص إثر تحطم مروحية، بحسب ما ذكرت تقارير إخبارية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد.. تاو والشحات وأبو علي فى الهجوم