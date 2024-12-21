اليوم السابع
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3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلى غرب مدينة غزة

السبت، 21 ديسمبر 2024 10:10 ص
3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلى غرب مدينة غزة شهداء غزة - أرشيفية
وكالات

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استشهد ثلاثة مواطنين، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين على شارع البحر بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الشفاء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,206 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,512 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.







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