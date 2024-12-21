20 شهيدا فى غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم 17 منهم شمالى القطاع

محمد جمال

استشهد 20 شخصا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 17 منهم شمالي القطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، عن قيادى فى حركة حماس، لم تسمه، قوله، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الجارى، إذا لم يعطله رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وأضاف القيادى فى حماس، أن "اتفاق وقف إطلاق النار سيقضي بوقف الحرب تدريجيا والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وسينتهي بصفقة جادة لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف دائم للحرب".

وأشار إلى أن هناك بعض النقاط العالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار لكنها لا تعطل التوصل لاتفاق، مؤكداً تم الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.