وزراء الزراعة والتخطيط والرى يضعون حجر أساس بناء مدرسة ثانوي بقرية الوفاء بالمنيا

كتبت أسماء نصار

وضع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، حجر الأساس لبناء مدرسة تعليم ثانوي بقرية الوفاء بمنطقة غرب سمالوط بمحافظة المنيا.

وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمناطق الاستصلاح الجديدة واستكمال البنية التحتية لهذه المناطق من خلال المشاريع التنموية التابعة لوزارة الزراعة، للمساعدة على استيطان المنتفعين لهذه المناطق والمساعدة على تخفيف الكثافة السكانية من الدلتا إلى الأراضى المستصلحة الجديدة، لافتا إلى أن مشروع سيل، قد قام ببناء 9 مدارس تعليم أساسى وثانوى بمناطق عمل المشروع.