منصة "بلاتس": 64% من احتياجات أمريكا من الكهرباء تغطيها الطاقه الشمسية

أ ش أ

أكدت منصة "بلاتس "الدولية لأبحاث الطاقة أن قدرة إنتاج الطاقة الشمسية فى الولايات المتحدة زادت بنسبة 29% فى الربع الثانى من العام الجارى و21% فى الربع الثالث من نفس العام مما ساهم فى توليد 64% من الكهرباء الجديدة.



وذكرت المنصة أن تصنيع وحدات الطاقة الشمسية المحلية شهد ارتفاعا حادا، مع بناء مصانع جديدة فى ولايات رئيسية مثل ألاباما وتكساس.



وأضافت أنه على الرغم من النمو، فإن تحديات مثل التعريفات الجمركية، وقيود الشبكة، ونقص العمالة الماهرة قد تؤثر على التوسع المستقبلي.



وأوضحت أن الولايات المتحدة شهدت نموًا قياسيًا فى الطاقة الشمسية فى السنوات الأخيرة، بدعم من قانون خفض التضخم الذى أصدرته إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن وزيادة الوصول إلى التمويل الأخضر.



وسجلت جمعية صناعة الطاقة الشمسية مستويات قياسية من القدرة الشمسية المضافة خلال العام الماضى حيث تمت إضافة المزيد من مشروعات الطاقة الشمسية إلى الشبكة على الصعيد الوطني، مما أدى إلى زيادة كبيرة فى مساهمة الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء فى الولايات المتحدة.