رفع 5 أطنان مخلفات من ميدان ساعة الزهور ومستشفى الرمد بحي وسط الإسكندرية

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

كثف حي وسط الإسكندرية أعمال رفع المخلفات والردم، وذلك بناء على تعليمات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، وتوجيهات المهندسة زينب السيد رئيس حى وسط للارتقاء بمستوى النظافة العامة في نطاق وشوارع حي وسط.

وأشار حي وسط الإسكندرية، إلى أن إدارة الرصد البيئي والنظافة بالحي، قامت برفع مخلفات أشجار من داخل مستشفى الرمد، ومن حديقة ساعه الزهور، بالإضافة إلي مخلفات رديم من بشارع للنقيب شريف رمزي الإبراهيمية، وكذلك من محور المحمودية بجوار شركة الغازات، بإجمالي 5 أطنان، وجار العمل، وذلك بمعدات وعمال الحي.

يأتي ذلك في إطار حرص حي وسط على توفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على خدمات متميزة.



رفع مخلفات الأشجار في حي وسط الاسكندريه



رفع مخلفات الأشجار ميدان ساعة الزهور بالإسكندرية



وحي وسط يرفع مخلفات الأشجار بالإسكندرية



