خطة متكاملة لمواجهة آثار سوء الطقس وسقوط الأمطار بالبحيرة.. التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة استعدادات مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المتوقعة بالتزامن مع موسم الشتاء، وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية، لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مع التأكيد على جاهزية 1477 طاقما فنيا ومعدة موزعة على نطاق المحافظة للتعامل الفورى مع أى طارئ فى هذا الشأن.

من جانبها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية برفع درجة الاستعداد لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

وشددت على استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأى مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار.

وأشارت محافظ البحيرة إلى التنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث الوحدات المحلية وشركة المياة والحماية المدنية لإتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار، لافتة إلى انعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لتلقى كافة البلاغات.

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق، مشددة على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل فى نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.