حقيقة تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب الجيزة

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب محافظة الجيزة، عن مواعيد عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي 2024/2025.

من جانبه أكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب المدارس الرسمية للغات والخاصة للغات والرسمية أيام 2 - 4 - 5 -9 يناير 2025، مراعاة لأعياد الإخوة المسيحيين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع تعقد أثناء اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أن كل مدرسة وإدارة وشأنها في تحديد جدول امتحان المواد غير المضافة للمجموع.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت المديريات والإدارات التعليمية بعدم عقد امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، مشددة على مراعاة عدم عقد امتحانات أثناء وضع الجداول أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025، على أن تبدأ الاختبارات من 11 يناير حتى 23 حسب جدول امتحان كل صف دراسى سواء فى صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، كما وجهت الوزارة بتقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة ومواد المستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات قبل امتحانات الطلاب فى المواد الدراسية الأساسية أى قبل 11 يناير.