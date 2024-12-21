تعرف على خطة محافظة كفر الشيخ لمواجهة الشتاء وحالة الطقس المتقلب

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن رفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء، وإجراء أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي، وتشغيل صفايات الأمطار، ورفع وكسح مياه الأمطار من الشوارع لتيسير حركة المواطنين، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

وكلف محافظ كفر الشيخ، ‏رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول، وتحسين منظومة النظافة، مشدداً على تطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بتشكيل لجنة برئاسة رؤساء مراكز ومدن المحافظة ، تضم الكهرباء وشركة المياه والشئون القانونية والحوكمة، والنظافة والتجميل والري لعمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة للوقوف على أعمال الصيانة لخطوط الصرف الصحي وتطهير الغرف والشنايش وصيانة وتسليك صفايات الأمطار ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه بمراجعة روافع الصرف الصحي وجاهزية المولدات بالمحطات والتأكد من كفاءة العمال على تشغيلها وجاهزية طلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل وإزالة المفاتيح العشوائية من على الأعمدة وتقليم الأشجار المجاورة الاعمدة والاسلاك لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة. كما وجه بمراجعة المباني القديمة والآيلة للسقوط بسرعة إخلائها من السكان واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة الخطر منها.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة مراجعة معدات الحملات وإعادة تأهيلها، كما وجه بسرعة تسليك البلاعات ، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقعة ، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار والسيول في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.