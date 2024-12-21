اليوم السابع
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بعد عام من التأجيل.. بدء امتحانات الشهادة السودانية السبت المقبل

السبت، 21 ديسمبر 2024 02:29 م
بعد عام من التأجيل.. بدء امتحانات الشهادة السودانية السبت المقبل السودان
أ ش أ

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أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية اكتمال كافة استعدادها لامتحانات الشهادة السودانية (الثانوية العامة) المزمع عقدها في ٢٨ ديسمبر الجاري، والمؤجلة من العام 2023 حيث يبلغ عدد الطلاب 343 ألفا و 644 طالبا وطالبة سيؤدون الامتحانات في 2300 مركز امتحان داخل وخارج السودان؛ منهم 120 ألفا و 724 طالبا وفدوا من ولايات غير آمنة.

وقال وزير التربية والتعليم السوداني المفوض الدكتور أحمد خليفة عمر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - إن كل أرقام الجلوس وصلت للمراكز ما عدا ولاية الخرطوم، متوقعا وصولها اليوم.

وأضاف أن هناك عددا من أرقام الجلوس الاحتياطي، بالإضافة إلى مركزين إضافيين في عطبرة والدامر للوافدين حتى الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري.

 







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السودان

امتحانات الشهادة السودانية

وزارة التعليم السودانية



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