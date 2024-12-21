الكشف على 624 مواطنًا للقافلة الطبية المجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية أعمال القافلة الطبية بدار كفاله الطفل اليتيم بجوار المعهد الديني بقرية الابطال بالقنطرة شرق، في يومها الأول، والتي نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتي تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 624 مريض خلال اليوم الأول للقافلة، في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل 6 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، على أن تواصل القافلة الطبية تقديم خدماتها للمواطنين حتى غدًا الأحد 22 ديسمبر الجاري.

وأكدت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل، أن التردد على القافلة على مدار اليوم الأول كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 158 مواطنًا بعيادة الباطنة، 146 حالة بعيادة الأطفال، 109مواطنًا بالجراحة العامة، 35 مواطنًا بعيادة الأسنان، واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 12 سيدات، و35 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت 32 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا، فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.