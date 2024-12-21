الكرملين: مقترح إجراء مبارزة تكنولوجية مع الغرب ردا على مزاعم ضعف صاروخ أوريشنيك

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف إن اقتراح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإجراء "مبارزة تكنولوجية" مع الغرب جاء ردا على المزاعم بشأن ضعف نظام صاروخ "أوريشنيك".



وأضاف بيسكوف -فى تصريح لوكالة "تاس" الروسية- :"كان ذلك ردا على سؤال.. السؤال كان أن الخبراء فى الغرب يدّعون أن هناك ثغرات فى هذا النظام".



وفى 19 ديسمبر، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة السنوية المعروفة بـ "الخط المباشر" مع الرئيس، عرض بوتين على الخبراء الغربيين الذين يشككون فى قدرة صاروخ "أوريشنيك" الروسى إجراء ما سماه "مبارزة" قائلًا: اختاروا هدفا فى كييف، وقوموا بتركيز الدفاعات الجوية هناك وحاولوا اعتراض الضربة.



وأشار بيسكوف إلى أن بوتين كان يعنى بذلك أن صاروخ "أوريشنيك" يمثل جيلا متقدما من جميع الأسلحة الموجودة حاليا، فى حين أنه ليس سلاحا نوويا. وقال: "هذه حقا ثورة كاملة فى تكنولوجيا الأسلحة. وهذا بالضبط ما كان الرئيس يتحدث عنه".



فى سياق منفصل.. رفض الكرملين اليوم السبت التعليق على التقارير بشأن خطط رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتشو لزيارة موسكو، وأوضح أنه لا يمكنه تأكيد أو نفى المعلومات بشأن زيارة محتملة للاجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.



وكان الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش قد ذكر فى وقت سابق أن رئيس وزراء سلوفاكيا يعتزم إجراء محادثات مع بوتين فى 23 ديسمبر، فى وقت يرفض فيه الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى تمديد عبور الغاز عبر أوكرانيا.



وكان فيتشو قد أشار فى وقت سابق إلى أن قرار زيلينسكى برفض تمديد عبور الغاز عبر أوكرانيا سيؤدى إلى أزمة فى سلوفاكيا. ومن المتوقع أن ينتهى عبور الغاز الروسى عبر أوكرانيا فى 1 يناير 2025، عندما ينتهى العقد المبرم لمدة خمس سنوات.