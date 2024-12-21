الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس /الجمعة/ وحتى صباح اليوم /السبت/، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن من بين المعتقلين طفلين، ومعتقلين سابقين، بالإضافة إلى رهائن للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم.



وأضاف البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في قرية "برقة" بنابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات (جنين، بيت لحم، طولكرم، القدس).. مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات التحقيق الميداني خلال حملات الاعتقال، ويحول منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية، علما بأن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخرا بشكل كبير في المحافظات كافة، وطالت المئات من الشبان.



وتابع أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

ومن ناحيه أخرى.. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في قرية "فقوعة" شرق جنين.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد شاب (24 عاما) في فقوعة، جراء إصابته برصاص الاحتلال في الفخذ، وقد جرى نقله إلى مستشفى في مدينة جنين، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان فوائد حسن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من قصرة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام؛ ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.