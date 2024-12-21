اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يقصف قسم الرعاية والحضانة لمستشفى كمال عدوان شمال غزة

السبت، 21 ديسمبر 2024 10:16 م
الاحتلال الإسرائيلى يقصف قسم الرعاية والحضانة لمستشفى كمال عدوان شمال غزة غزة
أ ش أ

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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم /السبت/، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.


وذكرت مصادر طبية -حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن المستشفى يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف وعنيف جدا وغير مسبوق، دون سابق إنذار، مشيرة إلى الاحتلال يقصف المستشفى بالقنابل والقذائف المدفعية، ويستهدف أقسام المستشفى برصاص قناصته، ما تسبب بأضرار جسيمة.


وأشارت المصادر إلى أن الطواقم طبية المتواجدة في المستشفى، تجمعت في مكان واحد بين الممرات والأقسام، في محاولة لحماية أنفسهم من الشظايا والرصاص.


وفي الضفة الغربية.. أصيب فلسطينيون بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير شمال الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا خلال اقتحامها مدينة البيرة.


ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "العاروض" في البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، مشيرة إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال قبل انسحابها من المنطقة.


وفي مدينة البيرة، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف المدينة قرب منطقة جبل الطويل، واعتقلت طفلا خلال تواجده في المنطقة.







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