استقرار نسبى فى حالة الطقس واستعدادت بالوحدات المحلية بدمياط

دمياط معتز الشربيني

تشهد مدن محافظة دمياط، استقرارا نسبيا في حالة الطقس اليوم السبت، مع أول أيام فصل الشتاء، ومن المتوقع أن يكون الطقس غائماً مع احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة علي مدار ساعات النهار وخاصة الفترات المسائية، مما يستوجب توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة.

من ناحية أخرى، تستعد الوحدات المحلية في دمياط لاستقبال فصل الشتاء وتشمل الأعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف الصحي وبالوعات الأمطار لضمان جاهزيتها، بالإضافة إلى مراجعة مناسيب أغطية المطابق والبالوعات والتأكد من جاهزيتها لمواجهة الأمطار الغزيرة.

كما يتم فحص وصيانة محطات الصرف الصحي والمعدات المرتبطة بها لضمان عملها بكفاءة خلال فصل الشتاء.

كما يتم التنسيق مع معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى الاستعانة بها في حالة سقوط الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الشوارع.