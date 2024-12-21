اليوم السابع
Ads
السبت، 21 ديسمبر 2024 05:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تعرب عن تضامنها مع الشعب الألماني بعد حادث الدهس

السبت، 21 ديسمبر 2024 02:10 م
إيطاليا تعرب عن تضامنها مع الشعب الألماني بعد حادث الدهس رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم /السبت/، عن تضامنها مع الشعب الألماني في أعقاب حادث الدهس الذي وقع الليلة الماضية في مدينة "ماجديبورج" شرق ألمانيا بأحد أسواق عيد الميلاد وتسبب في مقتل وإصابة العشرات.

وقالت ميلوني - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فترة أعياد الميلاد مثل هذه الحوادث حيث إنها تتكرر منذ سنوات، مؤكدة ضرورة توخي الحذر وضمان سلامة المواطنين.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت مساء أمس الجمعة بمقتل وإصابة العشرات من الأشخاص في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" في شرق ألمانيا.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق بينما طالبت المواطنين بمغادرة السوق.

كما عبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني – في بيان اليوم /السبت/ – عن خالص العزاء لعائلات ضحايا الهجوم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أنه لا استسلام في مواجهة العنف الإجرامي.

وأشار الوزير الإيطالي إلى متابعة تطورات الحادث عن كثب في ماجديبورج والتواصل الوثيق مع السفارة الإيطالية في ألمانيا.

ودعا مواطني بلاده إلى ضرورة تواصلهم مع السفارة الإيطالية في البلاد في حالة حدوث أية حالة طارئة.







مشاركة

جورجيا ميلونى

حادث الدهس بالمانيا

المانيا

حادث الدهس فى المانيا



الموضوعات المتعلقة

صدمة فى أوروبا بعد هجوم الدهس فى ألمانيا.. تعزيز أمنى وترقب لهجمات مقلدة.. الشرطة البريطانية تحذر من استهداف الأسواق والحفلات.. ومسئول ألمانى لواشنطن بوست: المشتبه به فى الواقعة لديه آراء معادية للإسلام

السبت، 21 ديسمبر 2024 01:53 م

ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس فى ألمانيا لـ5 قتلى

السبت، 21 ديسمبر 2024 01:36 م

ذا صن: مخاوف من هجوم "مقلد" فى المملكة المتحدة بعد حادث الدهس فى ألمانيا

السبت، 21 ديسمبر 2024 01:33 م

بوليتكو: اليمين المتطرف فى أوروبا يستغل هجوم ماجديبورج لمهاجمة الهجرة والإسلام

السبت، 21 ديسمبر 2024 01:07 م



الرجوع الى أعلى الصفحة