إيطاليا تعرب عن تضامنها مع الشعب الألماني بعد حادث الدهس

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عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم /السبت/، عن تضامنها مع الشعب الألماني في أعقاب حادث الدهس الذي وقع الليلة الماضية في مدينة "ماجديبورج" شرق ألمانيا بأحد أسواق عيد الميلاد وتسبب في مقتل وإصابة العشرات.

وقالت ميلوني - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فترة أعياد الميلاد مثل هذه الحوادث حيث إنها تتكرر منذ سنوات، مؤكدة ضرورة توخي الحذر وضمان سلامة المواطنين.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت مساء أمس الجمعة بمقتل وإصابة العشرات من الأشخاص في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" في شرق ألمانيا.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق بينما طالبت المواطنين بمغادرة السوق.

كما عبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني – في بيان اليوم /السبت/ – عن خالص العزاء لعائلات ضحايا الهجوم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أنه لا استسلام في مواجهة العنف الإجرامي.

وأشار الوزير الإيطالي إلى متابعة تطورات الحادث عن كثب في ماجديبورج والتواصل الوثيق مع السفارة الإيطالية في ألمانيا.

ودعا مواطني بلاده إلى ضرورة تواصلهم مع السفارة الإيطالية في البلاد في حالة حدوث أية حالة طارئة.