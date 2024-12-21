إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى مركز العياط بحضور نائب محافظ الجيزة

كتبت - مرام محمد

أناب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم السبت، لحضور مراسم الصلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي (أبو شديد) بقرية المساندة و(أبو طبيخ) بقرية طهما في بمركز العياط.

حضر جلسة الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة والقيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي قري مركز العياط.

ونقل نائب المحافظ، تقدير المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، للعائلتين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة.

ودعا إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، متمنيًا أن تصبح محافظة الجيزة خالية من الخصومات الثأرية في القريب العاجل.

وجرت مراسم الصلح بين العائلتين بعد نجاح جهود المصالحة بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة الأمنية والحكماء من أهالي المركز بنظام تقديم القودة وأدوا جميعًا قسم الصلح، وسط فرحه عارمة سادت الحضور جميعًا.



جلسة الصلح