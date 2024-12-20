72.54 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

كتبت – مروة الغول

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول، اليوم الجمعة الموافق 20-12-2024، وبلغت أسعار خام القياس العالمى برنت 72.54 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.97 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 71.92 دولار للبرميل.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول، إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الجمعة ، بسبب مخاوف بشأن بنمو الطلب في العام القادم وخاصة في الصين أكبر مستورد للخام، كذلك تأثرت الأسعار بارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين خاصة بعد إعلان البنك المركزى الأمريكي أنه سيكون حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.