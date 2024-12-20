"كهرباء جنوب القاهرة" تسترد 718 مليون من سرقات التيار الكهربائى

كتبت رحمة رمضان

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافى تمكنت خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر الماضى من تركيب 55 ألف عداد كودي للمبانى العشوائية والمخالفة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد محاضر سرقات التيار الكهربائي التي تم تحريرها خلال الفترة نفسها بلغت 300 ألف محضر بقيمة 718 مليون و466 ألف جنيه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة جنوب القاهرة أكبر شركة توزيع على مستوى الجمهورية و ارتفاع نسب الفقد بها كان يؤثر بشكل سلبي على الوضع المالى للشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحاً أن الشركة نجحت في خفض نسبة الفقد إلى 30% بعد تنفيذ خطة الوزارة لتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي وإعادة تقيم قيمة الممارسات لكبار المشتركين.

وكشف المصدر، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تمكنت خلال فترة لا تتعدى الـ5 أشهر من خفض نسبة الفقد بالشركة التي كانت وصلت في يوليو الماضى إلى 43% على مستوى الشركة بالكامل ووصلت إلى 60% بمعظم قطاعات جنوب الجيزة بسبب سرقات التيار الكهربائى وتراجع نسب التحصيل بالشركة.